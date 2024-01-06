Рождественское послание епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, православные жители Южного Казахстана!

Сердечно поздравляю вас с великим и радостным праздником – Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!

В сию святую ночь мы вновь мысленно обращаем свой взор к тому далекому по времени, но близкому и дорогому нашим сердцам прошлому, когда совершилось это величайшее в истории человечества событие – родился на земле наш Спаситель и Бог.

Святая церковь, празднуя Рождество Христово с апостольских времен, донесла до нас, современных христиан, эту радостную весть. «Христос рождается – славите! Христос с небес – срящите!» – восклицаем мы ныне вслед за святителем Григорием Богословом, восхваляющим рождение Богомладенца еще на заре христианской эры.

С момента явления в мир Сына Божьего, пройдя сквозь сменяющие друг друга периоды гонений и эпохи расцвета, сквозь потрясения и время торжества православной веры, церковь не перестает благовествовать о чуде Боговоплощения. И вот уже мы, современные христиане, с благоговейным восторгом продолжаем прославлять снисшедшего на землю Господа нашего Иисуса Христа.

Несмотря на все трудности нашего времени, на все глобальные вызовы, которые стоят перед современными христианами, мы продолжаем чествовать Христово Рождество – событие мирового значения, уходящее в вечность.

Своим пришествием на землю Христос положил начало благодатному Божию царству на земле, избавив нас от плена греха и смерти, от зла и неведения, даровав возможность духовного возрождения, обновления и совершенства. Соединив в себе Божество и человечество, невидимое и видимое, вечное и временное, духовное и вещественное, родившийся Богомладенец призывает нас встать на путь внутреннего подвига и устремления к высшим нравственным идеалам: вере в Бога, любви и милосердию, верности и служения добру. Пусть эти незыблемые духовные ценности станут нашим достойным даром, принесенным родившемуся Спасителю.

Да ниспошлет всем нам Богомладенец Христос здравия, сил и решимости, дабы мы могли своим личным примером свидетельствовать всему миру, что родившийся ныне Господь есть «путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6).