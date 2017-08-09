В Шымкенте выбрали лучшего рыбака

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В Шымкенте выбрали лучшего рыбака
Женис Рысметов.

На берегу Михайловского водохранилища прошло первое в регионе соревнование по рыболовству. За звание лучшего рыбака области боролись более двадцати человек.

За определенное время участники соревнования должны были поймать большее количество рыбы. Для этого рыбаки использовали наживку разного вида и удочки.

По итогам соревнований победителем стал Женис Рысметов, который поймал сазана весом 3,33 кг. Победителя наградили смартфоном и благодарственным письмом.

Шуддин Саидов

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