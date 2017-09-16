Первый магазин детского питания «Меруерт» открылся в Шымкенте

В Шымкенте открылся первый магазин детского питания по оптовым ценам «Меруерт». Теперь у родителей, которые уделяют особое внимание здоровью малышей, появилась возможность приобретать молоко, каши и прочие необходимые товары по отличной цене.

Молодые мамы могут получить необходимые консультации у специалистов и приобрести детское питание, которое назначил врач.

Меруерт Кулимова занимается детским питанием более 12 лет и, наконец, решилась открыть свой магазин. Предпринимательница тесно общается с молодыми мамами, всегда прислушивается к их просьбам, возможно, поэтому на открытие этого магазина пришло много гостей.

Шахноза Файзуллаева, жительница города: «Я покупаю искусственное питание у Меруерт со дня рождения моего малыша. Я очень благодарна за все ее рекомендации. Мой малыш растет здоровым!»

Сания Сәдибекова, жительница города: «Я бесконечно благодарна Меруерт! Я постоянная ее покупательница. Цены у нее самые низкие в городе, а продукция высокого качества. Еще и подарки клиентам всегда есть…»

Теперь в магазине «Меруерт» можно приобрести продукцию известных компаний «Нестле» и «Хумана». Кроме того, на прилавках магазина можно увидеть салфетки, пеленки, каши и все необходимое для малыша. Все отличного качества, предусмотрены и скидки.

Для всех, кто пришел на открытие, были организованы акции и розыгрыши призов. А первых покупателей ждали скидки и подарки.

К слову, о полном ассортименте продукции и регулярных акциях вы можете узнать со странички «Детское питание Акбар» сети Инстаграм. Там же молодые мамы делятся друг с другом ценными советами по воспитанию малышей.

Магазин детского питания «Меруерт» находится по адресу: Шымкент, ул. Толе би, остановка «Акбар базар», ТД «Заман», бутик №3. Магазин работает без выходных.