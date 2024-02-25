Чем кормят пациентов в городской детской больнице?

Сегодня на обед у маленьких пациентов: ханум на пару, гороховый суп, салат, свежая выпечка и компот. Правильное, рациональное питание — настоящий помощник в выздоровлении, говорят врачи городской детской больницы. Для пациентов теперь готовят в стенах больницы на собственной кухне, раньше за обеды отвечала аутсорсинговая компания.

Гульнара Алтынбаева, заместитель главного врача детской больницы г. Шымкента: «Сегодня готовим хануму — это для 380 детей, мамы которые лежат с детьми до года, их тоже кормим, а на первое у нас суп гороховый, еще компот. Кроме того, у нас есть 15 коек в отделении паллиативной помощи и таким пациентом нужно особое питание. Им мы готовим еду через блендер, миксер потому что они не могут сами глотать. Мы обязаны давать 5-разовое питание обязательно чай и сами готовим булочки. Теперь мы сами контролируем питание детей, у нас есть врач-диетолог, которая составляет меню для каждого пациента».

На кухне предусмотрены специальные пищеблоки в которых хранят продукты для дальнейшего приготовления и раздачи еды по палатам.

Гульнара Алтынбаева, заместитель главного врача детской больницы г. Шымкента: «У нас есть специальные помещения, где мы храним еду. Эта комната предназначена для хранения молочных продуктов, имеются два холодильника. Соблюдаем все требования. А здесь храним колбасы, сыр, масло и еще — это холодильник для ежедневной пробы. Повара у нас тоже очень добросовестные, аккуратные и знающие свое дело. У всех есть санитарные книжки и сертификат повара».

7-летняя Марьям попала в серьезное ДТП, у госпитализированной девочки начался отек мозга и кровоизлияние. Самое страшное уже позади, девочку перевели из реанимации в палату и она идет на поправку. По словам мамы ребенка — качественный медицинский уход и питание помогают быстрее идти на поправку.

Муножат Шадиева, жительница г. Шымкента: «Здесь пятиразовое питание. Всё горячее, свежее. Медсёстры и врачи хорошо относятся к нам в палату приходит психолог, логопед».

В городской детской клинической больнице на стационарном лечении сейчас находятся 407 пациентов. Медучреждение оказывает помощь по 18 клиническим направлениям. Ежегодно здесь проходят обследование около 116 тысяч пациентов. Более пяти тысяч планируют прооперировать.