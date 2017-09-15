Шумоизоляционное заграждение установлено в Шымкенте. Таким образом жители микрорайона Кайтпас-1 получили долгожданную тишину и покой. Жить по соседству с самой большой и шумной площадью города, оказалось невыносимо.

«По просьбам жителей районов прилегающих к площади Наурыз, была установлена специальная шумоизолирующая стена. В акимат города с жалобой на громкие звуки, доносимые во время проведения культурно-массовых мероприятий со стороны площади, и неприятные запахи со стороны зоопарка, неоднократно обращались жители мкр. Кайтпас. Сейчас установлено специальное шумоизоляционное ограждение», — рассказали о причинах установки такого забора в акимате Шымкента.

Стена, защищающая целый район, выглядит очень необычно.

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Шумозащитные заборы – это ограждения, которые изготавливаются с применением материалов, обладающих звукоизоляционными характеристиками. Их также называют шумозащитными экранами. На сегодня – это едва ли не самое перспективно развивающееся направление в строительстве ограждений.

Как утверждают ученые, постоянное воздействие шума на органы слуха не только приводит к потере слуха, но и вредит внутренним органам человека. Если участок находится близко к проезжей части, на шумной улице, или возле производства, железнодорожных или трамвайных путей, то установка шумозащитных экранов обеспечит отдых и спокойствие.

Заборы такого типа могут быть очень высокими, до шести метров.