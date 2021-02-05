Своими выкрутасами на дороге он создал аварийную ситуацию и угрожал безопасности окружающих.

4 февраля 2021 года сотрудники Центра оперативного управления ДП г.Шымкент установили водителя, который выполнял элементы дрифта на автомашине марки «Мерседес» на площади Наурыз.

Дежурный Центра оперативного управления направил на место автоэкипаж Полка патрульной полиции. В результате 3 автомобиля были доставлены на штрафстоянку. Водители автомобилей привлечены к административной ответственности:

— водитель автомобиля марки «Мерседес», совершивший элементы дрифта, привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 590, ч. 5 ст. 590 и ч. 1 ст. 630 КоАП РК;

— водитель автомобиля марки «Тойота Камри 70» — по ч. 2 ст. 590; ч. 1 ст. 603 и ч. 5 ст. 595 КоАП РК;

— водитель автомобиля марки «Тойота Рав 4» по ч. 5 ст. 595 КоАП РК.

Также, полицейские в ходе осмотра автомобиля «Тойота Рав 4» обнаружили травматический пистолет. В настоящее время проводится проверка.