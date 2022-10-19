Народный фестиваль «БЕРЕКЕ FEST» прошел в Шымкенте

В Шымкенте прошел народный фестиваль «БЕРЕКЕ FEST».

На площади Наурыз каждый желающий смог поближе познакомиться с историей казахского народа, отведать бешбармак и плов, поиграть в асыки, посмотреть спортивные состязания. Развернули на площадке и ярмарку сельхозтоваров по сниженным ценам.

Плов, бешпармак, овощи и фрукты — «БЕРЕКЕ FEST» на площади Наурыз собрал сотни жителей и гостей Шымкента. Сельхозпродукцию, выращенную с любовью, в город привезли аграрии Туркестанской области.

На ярмарке можно приобрести мед из Толебийского района, это отличное бактерицидное натуральное лакомство, в день достаточно пары ложек и никакой простуды.

На «БЕРЕКЕ FEST» можно узнать об истории казахского народа и традициях. Здесь и танцы, игра в асыки, и борьба.

Увлекательные ярмарки со смысловой нагрузкой в Шымкенте будут проходить чаще, уверяют организаторы. Отличившихся предпринимателей и творческие коллективы местные власти наградят ценными подарками и благодарственными письмами.