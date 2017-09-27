В Фармакадемии проходит модернизация учебных курсов

В Южно — Казахстанской государственной фармацевтической академии, стартовала международная конференция modeHEd (модехэд) — модернизация учебных курсов здравоохранения в университетах. Её проводят в рамках проекта «Erasmus+»(Эразмус плюс).

На конференцию «Модехед» в рамках проекта «Эразмус+» в Шымкент приехали гости из Чехии, Германии, Словакии, Узбекистана и городов Казахстана.

Главная тема, которую сегодня активно обсуждают — это модернизация учебных курсов и программ в вузах нашей страны и ближайшего к нам Узбекистана. Целью этой конференции является внедрение опыта европейских университетов по развитию обучения в сфере здравоохранения.

Клаус Ханзген, гость из Германии (г.Флипциг): «Сегодня думаю очень важная встреча, потому что два года проекта уже прошли, поэтому нужно уже собирать результаты и думать как дальше работать. В планах проекта думали, что мы 7 курсов улучшим, а в итоге — 8. И теперь и ваши коллеги могут работать по этим улучшенным программам».

Программа «Эразмус плюс» является новой программой европейского союза, в Казахстане она действует уже 3 года. Программа направлена на поддержание дружественных связей и тесного сотрудничества в области образования, спорта и молодёжной политики. Она способствует увеличению инвестиций в развитие человеческого капитала.

Тасбулатова Шайзада, координатор программы «Erasmus +» в Казахстане: «Страны — программы обедняются ВУЗы и подают на конкурс какую — либо идею. И если эта идея соответствует национальным приоритетам и формату программы, в таком случае ВУЗы получают на три года до миллиона евро. И реализуют те цели и задачи, которые были поставлены. 30 процентов идет на оборудование, плюс повышение квалификации в странах Европы. И к нам приезжают из стран Европы».

К слову, в планах программы «Эрасмус плюс» до 2020 года обучить за рубежом более 2 миллионов миллионов студентов. И отправить на обучение и повышение квалификации в Европу больше 800 000 тысяч преподавателей, учителей, сотрудников и представителей молодежных организаций.

Анастасия Новикова