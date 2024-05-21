Профессор медакадемии скончался от травм в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте.

Сотрудника медакадемии госпитализировали с тяжелыми травмами. На «скорой», без сознания его с доставили в городскую клиническую больницу №1. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перевели пациента в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, через пять дней, проведённых в коме, мужчина умер. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Мадияр Дуйсен, хирург:

«Пациент 1967 года рождения поступил в больницу 15 мая в тяжелом состоянии. Он был без сознания и нам не известно от чего он получил травмы. После поступления, его осмотрели врачи и перевели в реанимацию. У него была зафиксирована кома третьей степени. В реанимации его подключили к ИВЛ и провели интенсивную терапию. Несмотря на это, из—за его тяжелых травм, пациент скончался».

В соцсетях распространяется две версии трагедии. Первая — мужчина умер в результате жестоких побоев, причем от подростка. Якобы ученик 11 класса забил до смерти профессора из-за личной неприязни. Вторая версия — сотрудник медакадемии погиб в результате ДТП. Впрочем, ни первую ни вторую версию, в полиции Шымкента комментировать не стали, сославшись на тайну следствия. Не известно и по какой статье заведено уголовное дело.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит».