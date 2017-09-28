В Казахстане может подорожать картофель до 250-300 тенге

Погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок.

В Казахстане с учетом наценки крупных и мелких оптовиков и торговых сетей картофель может подорожать зимой до 250-300 тенге за 1 кг, прогнозируют в energyprom.kz.

Как поясняется, в этом году аграрии ждут резкого роста цен на картофель, сообщает Zakon.kz.

При этом отмечается, что погодные условия в текущем сезоне сложились непростые как в Казахстане, так и в соседних странах, поэтому объем урожая относительно невысок. Сейчас оптовая цена за 1 кг местного картофеля составляет 55 тенге, хотя обычно осенью не превышала 35 тенге.

Как отмечается в исследовании, рост цен логичен, учитывая также и рост расходов в сравнении с прошлым сезоном — на топливо, запчасти, гербициды, удобрения, утверждают аналитики. Между тем, затраты на возделывание 1 гектара картофеля в среднем составили 1 млн тенге.

В этом году средняя урожайность составляет 230 центнеров с гектара. При цене 55 тенге за 1 кг на долю аграриев остается небольшая прибыль. Если же картофель загружается в склад, то еще 10% объема списываются на потери, и добавляются расходы на хранение. При этом фермеры ждут роста цен, что позволит им получить более высокую рентабельность. Предполагаемый уровень цен — от 90 тенге до 130 тенге за 1 кг (цена от производителей).

Кроме того, по итогам сентября 2017 года в Казахстане был отмечен резкий рост цен на огурцы — сразу на 20,4% к августу. Это связано с тем, что сезон грунтовых огурцов закончился.

Между тем другие овощи либо значительно подешевели: лук — на 24,8%, морковь — на 14,9%, свекла и капуста — на 7,7%, помидоры — на 7,1%, чеснок — на 4,3%, либо подорожали совсем незначительно — менее чем на 1%.

Среди фруктов за первый месяц осени ощутимо подорожали только «несезонные» апельсины — на 2,8%. Изменения цен на прочую продукцию не превысили 1%.

Наиболее заметно подорожали молочные продукты: сырое и пастеризованное молоко — на 3,2% и на 1,9% за месяц, соответственно, творог — на 1,9%, сметана — на 1,1%. Прочие молочные продукты также выросли в цене в сравнении с августом на 0,5-1%.

В сентябре также подорожала свежая или охлажденная рыба — сразу на 1,7% за месяц, и рыбные консервы — на 1,3%.

Из «красного» мяса заметнее всего выросла в цене говядина — на 1,2% и говяжья же печень — на 1,1%, а также свинина — на 1%. Из мясных продуктов: шпик — на 1,4% и полукопченые колбасы — на 1,2%.

Незначительно подешевели куры — на 0,1% за месяц. Среди мучных изделий заметно подорожала только сдоба: печенье — на 1,3% за месяц и пряники — на 0,6%.

Вермишель подорожала на 0,6%, рожки — на 0,5%. Из круп сильнее всего вырос в цене рис — на 0,8% и перловка — на 0,6%. Гречневая крупа продолжает дешеветь — на 2,6% за месяц и уже на -23,3% за год.

Также подорожали и сладости: карамель — на 1,2% к августу, конфеты — на 1%.

Примечательно, что сахар, напротив, подешевел сразу на 10,5% за месяц. Среди напитков подорожал алкоголь, в частности, водка — на 0,6% за месяц, питьевая вода же поднялась в цене всего на 0,2%.