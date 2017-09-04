Жители Шымкента жалуются на проблемы с Instagram и WhatsApp

Пользователи Шымкента, Астаны, Алматы, и других городов пожаловались на невозможность загружать фотографии в Instagram, а также отправлять и получать сообщения по WhatsApp. Некоторые казахстанцы сообщают о проблемах с доступом к Facebook и Youtube.

На территории Казахстана снова наблюдаются проблемы с доступом в популярные соцсети и мессенджеры. Вечером 3 сентября частично перестали работать Instagram и WhatsApp. В Министерстве информации и коммуникаций РК пока не прокомментировали инцидент с соцсетями.

Напомним, ранее, 2 сентября, произошел сбой в работе WhatsApp. На невозможность отправлять и получать сообщения пожаловались пользователи Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и других городов.

Отметим, что перебои в работе мессенджера наблюдались также в четверг, 31 августа. О неполадках с WhatsApp сообщили жители различных стран мира. Некоторые не могли зайти в приложение, у других не отправлялись сообщения.