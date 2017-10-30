Автомотофестиваль «Shymkent City Racing» прошел в Шымкенте

В Шымкенте прошла необычная выставка. Вместо традиционных картин и скульптур, SHYMKENT CITY RACING показала уникальные автомобили и мотоциклы со всего Казахстана.

Тюнингованные громкие авто, необычные мотобайки, огромные джипы и даже раритетные автомобили прошлого столетия — автомотовыставка SHYMKENT CITY RACING собрала на площади Аль-Фараби 50 уникальных машин и 10 мотоциклов.

«Мы эту выставку впервые проводим и для нас это очень волнительно. Это для популяризации авто и мото-спорта в нашем третьем мегаполисе. У нас собралось много жителей города и даже из других городов приехали люди, просто чтобы посмотреть на эту выставку. И я думаю что наши усилия, чтобы создать этот небольшой праздник в середине осени, прошли не зря. И спасибо телеканалу «Отырар-TV» за то, что приехали и нас поддержали» — рассказывает Алиса Дуваева, журналист телеканала TVK, организатора выставки.

Представили свои необычные средства передвижения не только шымкентцы, но и гости из Алматы, Астаны и Тараза. Несомненно, главной изюминкой выставки стали именно ретро-автомобили. Подобранные в неприглядном состоянии и любовно отреставрированные — они сегодня предстали во всей своей красе.

4 таких, раритетных авто на выставку привезли гости из Алматы. Ярким пятном выделился РАФ-22031. Эта машина скорой медицинской помощи поведала на своем веку многое. В ней не раз спасали чьи-то жизни. Отработав свой срок — авто отправилось на покой. Стальной-старичок так бы и пылился на окраине города, если бы его не нашел нынешний хозяин.

«Мы ее совершенно случайно нашли на обочине, запыленную, заросшую мхом и теперь она на ходу. Оно из детства всё — эти машины мы видели в детстве и когда появилась возможность просто восстановить, я начал этим заниматься стал искать, смотреть, делать», — рассказывает участник выставки, Александр Иодис.

К слову, выставочный РАФ — машина оригинальная. Запчасти у ретро-автомобиля — все родные. И даже внутри скорой сохранилось специальное медицинское оборудование — здесь также как и 20 лет назад можно найти старинный дефибриллятор, аптечку и даже носилки.

Атмосферу выставке придала шоу программа — трюки профессиональных гонщиков, дрифт, фотосессии. Зрители — остались в восторге. К слову, SHYMKENT CITY RACING не просто выставка, но и конкурс. Лучшие мото и авто выбирали по 7 категориям — так, здесь определили машину с лучшим звуком, интерьером-экстерьером, лучший внедорожник и ретро автомобиль.

Анастасия Новикова