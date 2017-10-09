Чиновников в Шымкенте отпускают с работы пораньше, чтобы они устраивали личную жизнь

Сотрудники акимата Шымкента смогут уходить домой в 18.00, тогда как раньше их рабочий день длился до 19.00, передает NUR.KZ.

Рабочий день теперь начинается с 8:30, а обед длится не два часа, как раньше, а только полтора – с 13:00 до 14:30. Переход на такой график сделан для того, чтобы люди, работающие в акимате, больше времени могли уделять семье.

Вопрос об этом неоднократно ранее поднимал аким Шымкента, Габидулла Абдрахимов.

Однако новый график работы не касается экстренных служб.

«Переход на новый режим — только первый шаг большой программы по эффективному исп­ользованию рабочего времени. И наша зада­ча на данном этапе – научить их каждую минуту рабочего време­ни использовать рационально. Главное, что в резу­льтате значительно улучшится работа всех служб акимата», — заявил руководитель апп­арата акима города Рашид Аюпов.