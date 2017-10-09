Сотрудники акимата Шымкента смогут уходить домой в 18.00, тогда как раньше их рабочий день длился до 19.00, передает NUR.KZ.
Рабочий день теперь начинается с 8:30, а обед длится не два часа, как раньше, а только полтора – с 13:00 до 14:30. Переход на такой график сделан для того, чтобы люди, работающие в акимате, больше времени могли уделять семье.
Вопрос об этом неоднократно ранее поднимал аким Шымкента, Габидулла Абдрахимов.
Однако новый график работы не касается экстренных служб.
«Переход на новый режим — только первый шаг большой программы по эффективному использованию рабочего времени. И наша задача на данном этапе – научить их каждую минуту рабочего времени использовать рационально. Главное, что в результате значительно улучшится работа всех служб акимата», — заявил руководитель аппарата акима города Рашид Аюпов.
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1 Комментарий Включено "Чиновников в Шымкенте отпускают с работы пораньше, чтобы они устраивали личную жизнь"
Вот так и учителей и врачей тоже бы отправляли. А то сидят они, как проклятые на работе, да ещё писанину домой тащат. Как же необдуманно сделали им министерства… дублирующие документы.