Чиновников в Шымкенте отпускают с работы пораньше, чтобы они устраивали личную жизнь

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Чиновников в Шымкенте отпускают с работы пораньше, чтобы они устраивали личную жизнь
Иллюстративное фото

Сотрудники акимата Шымкента смогут уходить домой в 18.00, тогда как раньше их рабочий день длился до 19.00, передает NUR.KZ.

Рабочий день теперь начинается с 8:30, а обед длится не два часа, как раньше, а только полтора – с 13:00 до 14:30. Переход на такой график сделан для того, чтобы люди, работающие в акимате, больше времени могли уделять семье.

Вопрос об этом неоднократно ранее поднимал аким Шымкента, Габидулла Абдрахимов.

Однако новый график работы не касается экстренных служб.

«Переход на новый режим — только первый шаг большой программы по эффективному исп­ользованию рабочего времени. И наша зада­ча на данном этапе – научить их каждую минуту рабочего време­ни использовать рационально. Главное, что в резу­льтате значительно улучшится работа всех служб акимата», — заявил руководитель апп­арата акима города Рашид Аюпов.

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1 Комментарий Включено "Чиновников в Шымкенте отпускают с работы пораньше, чтобы они устраивали личную жизнь"

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Гаухар Арынова

Вот так и учителей и врачей тоже бы отправляли. А то сидят они, как проклятые на работе, да ещё писанину домой тащат. Как же необдуманно сделали им министерства… дублирующие документы.

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2 часов 17 минут назад
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