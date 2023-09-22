Руководителей ряда управлений акимата Шымкента привлекли к отвественности

Антикоррупционная служба привлекла к административной ответственности руководителей ряда управления акимата Шымкента, передает OTYRAR.

Среди них руководители Управления энергетики и развития инфраструктуры, Управления физической культуры и спорта и бывший руководитель Управления культуры, развития языков и архивов.

Их признали виновными за непринятие мер по противодействию коррупции. Как сообщает антикор, руководители принимали на работу лица, не представившие декларации об активах и обязательствах.