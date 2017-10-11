В Южном Казахстане начали выращивать айву в промышленных масштабах

Фермеры Казыгуртского района ЮКО первыми в Казахстане начали выращивать айву в промышленных масштабах, передает Хабар 24. В этом году уже получили первые 50 тонн фруктов, которые, по словам руководителя хозяйства, отправятся на столы южноказахстанских и столичных потребителей.

Всего же в этом хозяйстве интенсивные сады занимают 500 гектаров. Половину выращенного урожая планируют экспортировать в Россию. Эти невысокие деревья буквально усыпаны спелыми плодами: на каждом не меньше 20 килограммов айвы, рассказывает фермер Нурлан Куралов.

Это первый урожай, и он не подвел. Через неделю с 20 гектаров планируют собрать 50 тонн фруктов.

Нурлан Куралов, руководитель фермерского хозяйства: «Айва чем хороша? Она не очень прихотлива и хранится в обычных домашних условиях очень долго. Можно круглый год хранить. И свои вкусовые качества никогда не теряет. Пользуется очень большим спросом. Содержит много витаминов, витамина С».

Одними из первых оценить вкус южноказахстанских плодов смогут жители Астаны. Со столичными супермаркетами уже заключили договоры на прямые поставки и не только айвы: в хозяйстве выращивают яблоки, виноград и груши. Только в этом году здесь собрали 2 тыс. тонн экологически чистых плодов. Половину экспортировали в Россию. На следующий год урожай ожидают вдвое выше. А весной на 200 гектарах заложат ореховый сад, тоже интенсивный и с капельным орошением.

Бирол Карабулат, главный агроном хозяйства: «У нас свой питомник. Мы выращиваем ореховые саженцы, около 15 сортов яблонь, почти столько же винограда. Мы их привезли из Европы, Италии, Турции, Голландии. Они районированные уже, поэтому их раскупают местные жители. Здесь около миллиона саженцев».

В перспективе строительство цеха по переработке плодов. Вопрос с хранением фруктов тоже решили – построили хранилище на 2 тыс. тонн. Поэтому свежие фрукты здесь есть круглый год.