Не оставлять животных без присмотра просят фермеров в Шымкенте

Соблюдение ветеринарных требований при содержании сельскохозяйственных животных — залог здоровья скота и безопасности населения. В связи с этим в Абайском районе провели разъяснительную работу с владельцами животных.

Специалисты встретились с жителями и подробно рассказали о требованиях законодательства. Однако сами сельчане говорят, что из-за отсутствия пастбищ вынуждены отпускать скот на свободный выпас.

«Раньше был пастух. Утром отправляли скот, вечером он возвращался. Сейчас нет ни пастуха, ни условий. Утром просто выпускаем животных. Кто-то привязывает, кто-то нет. В итоге коровы выходят к железной дороге. Их сбивает поезд. Потом большие проблемы возникают у начальника станции — его лишают премии», — Ултуаш Базарханова, жительница Шымкента.

Пенсионерка Ултуаш Базарханова говорит, что отсутствие пастбищ серьезно осложняет содержание скота. По ее словам, некоторые жители были вынуждены продать коров. Держать животных рядом с железной дорогой небезопасно и сложно. Кроме того, женщина обеспокоена безопасностью детей, поскольку вдоль путей отсутствует защитное ограждение.

«Наши дети ходят играть в футбол, по ту сторону железной дороги. Мы постоянно переживаем, не попадут ли они под поезд. Чтобы остановить поезд, нужны сотни метров тормозного пути, а это может привести к трагедии. Был случай, когда поезд остановился после наезда на корову почти на 15 минут. Корова стоит максимум 100 тысяч тенге, а если экстренно затормозит пассажирский поезд, пострадать могут многие люди. Забора нет — столбы стоят, а сетки нет», — Ултуаш Базарханова, жительница Шымкента.

Во время встречи специалисты ветслужбы напомнили владельцам животных, что весь сельскохозяйственный скот должен быть зарегистрирован в ветеринарной базе, идентифицирован и вакцинирован. Также жителям разъяснили важность профилактики инфекционных заболеваний, соблюдения санитарных требований и постоянного взаимодействия с ветеринарной службой.

Особое внимание уделили недопустимости бесконтрольного выпаса животных вблизи железнодорожных путей. За оставление животных без присмотра предусмотрена ответственность.

«За безответственное отношение к животным к административной ответственности привлечены 224 человека. В основном это касается владельцев собак и кошек. После появления потомства некоторые хозяева через 10–15 дней просто выбрасывают животных на улицу. Бывают случаи нападения таких животных на людей. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, а контроль находится в компетенции департамента полиции», — Ерсин Ахметов, заместитель директора ГКП на ПХВ «Ветеринарная служба» Шымкента.

В ходе встречи жители смогли задать интересующие вопросы. Специалисты также напомнили об ответственности за несоблюдение требований законодательства. На сегодняшний день в Абайском районе насчитывается около 14 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше 16 тысяч голов мелкого рогатого скота и около 3,5 тысячи лошадей.