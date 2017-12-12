Вещание российских каналов в РК возобновлено

Министерства России и Казахстана провели переговоры и достигли согласия. Ретрансляция телеканалов: «НТВ-Мир», «РТР Планета», «Россия 24», «Россия Культура» на территории Республики Казахстан будет продолжена. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИК РК.

В результате проведенных переговоров между руководством Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации достигнута договоренность о сохранении до 1 марта 2018 года для казахстанских кабельных операторов телевещания существующего уровня лицензионной стоимости на телеканалы «НТВ-Мир», «РТР Планета», «Россия 24», «Россия Культура».

В связи с этим ретрансляция указанных российских телеканалов на территории Республики Казахстан будет продолжена.

В начале 2018 года состоятся переговоры, на которых будут обсуждены все аспекты сотрудничества в области телерадиовещания между двумя странами.

Напомним, 11 декабря Казахтелеком и оператор Айна ТВ приостановили трансляцию указанных каналов. Как сообщали официальные сайты кабельных операторов, причиной стало увеличение стоимости прав за ретрансляцию. В компаниях сообщили, что намерены продолжить переговоры, но попытаются сохранить прежние условия по договорам.

Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, с января 2017 года многие российские телеканалы незначительно подняли стоимость лицензионных прав на вещание. Большинство кабельных операторов Казахстана заключили договоры и приобрели права на вещание. АО «Казахтелеком» (ID TV) и «АлмаТел Казахстан» (Алма ТВ) до сих пор не заключили соответствующих договоров.