Две крупные музыкальные школы Шымкента «выживают» в арендованных помещениях

У музыкальных школ Шымкента больше нет помещений. Здания устарели и были признаны аварийными. Детей расселили в малоприспособленные здания, а новые музыкалки чиновники клятвенно обещали построить. С момента обещаний прошел год.

Разбитые стёкла, местами осыпавшаяся штукатурка, прогнившая часть стены. Так сегодня выглядит музыкальная школа №2 по улице Майлина. Год назад здание, которому без малого 60 лет, признали аварийным. Больше тысячи ребятишек вместе с преподавателями переехали в тесное, арендованное здание по улице Калдаякова.

Нелегко приходится воспитанникам и учителям музыкальной школы №1. В маленьких, абсолютно не приспособленных для занятий по вокалу, игре на фортепиано, домбре и гитаре классах, учителя пытаются не отставать от школьной программы. При этом ученики умудряются занимать призовые места на различных конкурсах и фестивалях, не имея при этом собственного актового зала для проведения отчетных концертов, итоговых зачётов и экзаменов.

Прежнее здание по улице Шаймерденова было построено в 1914 году. Через 28 лет его приспособили под музыкальную школу. Спустя еще 78 признали аварийным. Учащихся экстренно переселили в арендованное здание по улице Адырбекова.

«Мы здание для музыкальной школы искали в своем районе, неподалеку от старого, чтобы не потерять своих учеников. Нашли объект, общей площадью 800 кв. метров. Стоимость аренды составляет 1000 тенге за один квадратный метр. Здесь у нас получают знания порядка 250 учеников», — сказал Темиргали Куандыков, директор музыкальной школы №1.

На месте первой музыкальной школы планируют построить новую. Правда, пока лишь разрабатывается проектно-сметная документация. Она будет готова не раньше чем через полгода.

«После окончания подготовки ПСД это будет не просто музыкальная школа, но и школа детского творчества — некий Дворец культуры или дом школьников. Вторую школу планируем построить на пересечении улиц Бекет Батыра и Ташенова. Планируем возводить её в рамках государственно-частного партнерства. Если найдутся спонсоры-партнеры, то строительство начнется в следующем году», — рассказывает Абай Турханов, заместитель руководителя отдела строительства Шымкента.

Как быстрый вариант решения проблемы — переезд музыкальных школ (сегодня без определенного места жительства, а попросту БОМЖ) — в пустующий Дворец культуры Фосфорник.

Дворец, как известно, входит в список конфискованного имущества Тохтара Тулешова. Вопрос о передаче акимату дворца до сих пор решается в суде. Как долго продлится тяжба, в акимате сказать затрудняются. Известно лишь, что два здания экс-пивного короля уже находятся на балансе отдела образования. В них предполагается открыть школу искусств.

А тем временем Шымкент готовится стать культурной столицей СНГ. Похоже, ответственных за культуру и культурное воспитание подрастающего поколения когнитивный диссонанс никогда не посещает.