Цены на inDrive выросли почти втрое после сбоя «Яндекс Go»

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана направило сервису inDrive предостережение из-за резкого роста стоимости поездок.

Поводом стали сообщения СМИ о значительном подорожании такси 11 октября 2026 года, когда сервис «Яндекс Go» временно оказался недоступен. На фоне массового перехода пользователей на альтернативные платформы спрос на inDrive резко вырос. В отдельных случаях, по сообщениям СМИ, стоимость поездок увеличивалась почти в три раза.

В inDrive цена поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем. При дефиците свободных автомобилей водители начали предлагать более высокие тарифы.

Как сообщала компания, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, а также ограничил максимальный диапазон торга.

В Агентстве отметили, что рынок агрегаторов такси в Казахстане отличается высокой концентрацией, поэтому важно не допускать необоснованного роста стоимости услуг и ущемления интересов потребителей.

Предостережение направлено в соответствии с предпринимательским кодексом. В ведомстве подчеркнули, что оно носит превентивный характер и не является наказанием. Его цель — предупредить возможные нарушения антимонопольного законодательства и защитить права потребителей.