Комиссия проверила цементный завод после жалоб жителей Шымкента

В Шымкенте продолжаются проверки промышленных предприятий после жалоб жителей на неприятный запах и загрязнение воздуха. На этот раз комиссия посетила цементный завод.

Поводом для проверки стали обращения горожан на запах и пыль, а также недавний инцидент на предприятии, где около месяца назад вышло из строя одно из устройств.

По словам руководителя департамента экологии Шымкента Ермахана Тастанбекулы, на каждом предприятии должен быть предусмотрен порядок действий в аварийных ситуациях. Если производство своевременно остановит работу и сообщит о происшествии, специалисты смогут оперативно проинформировать жителей.

Производство цемента сопровождается выбросами пыли. На предприятии утверждают, что показатели остаются в пределах допустимых норм. Данные экологического мониторинга каждые 20 минут передаются в департамент экологии.

Главный технолог завода Асылжан Кыдыралиев пояснил, что пыль в основном образуется при разгрузке и погрузке сырья, особенно в сухой период. Для снижения пылеобразования на предприятии устанавливают системы распыления воды.

По итогам встречи жители и представители завода договорились о дополнительном озеленении. До конца года на территории предприятия и по его периметру планируют высадить около 400–500 деревьев. Полив и уход за саженцами, по словам жителей, возьмёт на себя акимат Каратауского района.

С начала года экологи провели 37 проверок промышленных объектов. Общая сумма штрафов составила около полумиллиарда теңге, работу шести предприятий приостанавливали. При этом источник неприятного запаха в городе пока не установлен.

Проверки предприятий продолжатся. Основанием для дополнительных выездов комиссии станут обращения жителей и выявленные признаки экологических нарушений.