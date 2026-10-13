Сродни стихийному бедствию

Недавно я сделала ремонт. Понимаю, что это не Бог весть какое событие для окружающего мира, но не поделиться этим фактом не могу. Потому что каждый знает, что ремонт — это нечто вроде катастрофы личного масштаба с сопутствующей нервотрепкой и огромной дырой в бюджете.

К ремонту надо готовиться тщательно, как к боевым действиям с неопределенным исходом. Так же, как на войне, вам придется пережить разруху, химическую атаку (удушающий запах краски и других химикатов), нерегулярное питание и полное отсутствие бытовых удобств.

Дело мастера боится

Решиться на ремонт — это еще не значит, что к вам тут же выстроится очередь из первоклассных специалистов. Их надо еще поискать.

Хорошие мастера на дороге не валяются. Почему сейчас так трудно найти нужных вам людей? На этот вопрос можно ответить просто. Из-за общего дефицита квалифицированных кадров, ухода профессионалов в крупные строительные компании и обилия случайного народа на «ремонтном» рынке. У действительно классных специалистов график, бывает, расписан на несколько сезонов вперед, и они не берутся за срочные или мелкие заказы. Поэтому сегодня, чтобы заполнить нишу, на этот рынок приходит много самоучек без элементарных профильных знаний, которые могут запросто испортить материалы или напортачить так, что потом все равно придется переделывать.

К тому же, хороший специалист знает себе цену. Качественная работа и применение профессионального инструментария не могут стоить дешево.

Давно прошли те времена, когда безработный люд готов был продать свое мастерство за сущие копейки. Я еще помню лихие перестроечные времена, когда на улице Туркестанской рядом с баней существовала стихийная «биржа труда», где рабочие люди с потухшим от безнадежности взором за бесценок продавали свои трудовые услуги. Я наблюдала лично, как к этой точке найма рабочей силы подъезжали вальяжные люди на редких для того времени шикарных импортных «тачках». Как недолго они торговались об оплате за труд, как быстро увозили наемных людей с собой. Среди безработных, кстати, было много бюджетников из образованных интеллигентов, которые недавно потеряли работу из-за повальных оптимизаций, реорганизаций, реструктуризаций и банального развала своих предприятий.

Мой первый ремонт после въезда в новую квартиру тоже делала творческая интеллигенция: баянист Сергей и его друг флейтист. Я не была новоявленным капиталистом, не эксплуатировала пролетариат самым бессовестным образом. Этих ребят я знала еще по музыкальному училищу и предложила им из искреннего сочувствия вполне приличные деньги. А они из благодарности поведали мне свои печальные истории скачкообразного перехода из сферы музыкального искусства в область сугубо физического труда. Ну да это совсем из другой оперы…

Итак, вернемся к ремонту. На сей раз мастеров для ремонта я искала почти год. Почему так долго? Ведь существует сейчас такой специальный сайт naimi.kz, где тебе сразу предлагают кучу разных кандидатов для нужного дела. Я пробовала звонить по предоставленным телефонам, но везде получала вежливый отказ. Сначала у меня спрашивали: каков объем работы? Я радостно отвечала, что сравнительно небольшой, что соответствовало истине. Я-то думала, что они тоже обрадуются: мол, управятся быстро, это не дворец отделывать…

Но лучше бы был дворец. Небольшая работа — это небольшие деньги. Один «кадр» мне так и сказал, причем умными словами: для меня это нерентабельно! Другие же сразу начинали юлить и подбирать причины: дескать, у меня сейчас много заказов… освобожусь только через два-три месяца… а может, вовсе не освобожусь… В общем, «динамили» меня долго. И я решила положиться на случай.

Знающие люди посоветовали мне, что надо искать мастеров только по надежной рекомендации тех, кто проверил их работу и порядочность на себе. Ведь сейчас в этой сфере очень много весьма недобросовестных и нечистоплотных подрядчиков, которые, например, сначала берут предоплату, а потом исчезают насовсем.

За примером мне долго ходить не надо. Одна моя хорошая знакомая наняла таких вот проходимцев по объявлению. Сначала они разрушили ей всю квартиру, снесли все перегородки между комнатами (она хотела увеличить площадь гостиной), а потом, разумеется, попросили предоплату в половинном размере. Сумма оказалось внушительной. Пообещали приступить к дальнейшему труду на следующий день. И пропали. Сначала по телефону ответили, что главный работник серьезно заболел, а потом номер просто заблокировали. Семья живет в разрухе до сих пор. А деньги мошенники им «простили»…

Чтобы не попасть в руки квартиро-ремонтных шулеров, я предварительно ознакомилась с мерами предосторожности. Мне подсказали всезнающие специалисты из интернета, что, во-первых, не надо покупаться на обещания низких цен и «все включено». Если цена выглядит слишком заманчивой по дешевизне, то стоит задуматься: что-то здесь не так. Хорошая работа по определению не может быть дешевой.

Еще один момент. Подрядчики могут предложить начать работу без договора, что лишает клиента юридической защиты. Так что стоит прислушаться к такому совету: «Настоятельно рекомендуем настаивать на письменном договоре с четко прописанными условиями и ответственностью сторон».

Немаловажно обращать внимание на условия предоплаты. Требование сразу внести значительную сумму тоже должно насторожить. Безопаснее всего договариваться об оплате поэтапно. Допустим, сделали люди какую-то часть работы — тут же получили частичный расчет.

Возьмите на себя труд предварительно проверить отзывы о ваших потенциальных подрядчиках. Прошерстите интернет — он помнит все. Если кто-то уже кого-то обманул, то негодующие заказчики наверняка поделились своей бедой в соцсетях. А если у вас крупный заказ и очень серьезный объем работы, то настаивайте на предоставлении портфолио и рекомендаций с места прежней работы.

Здесь же я получила и образец договора бытового подряда, в котором надо обязательно указать точный адрес объекта, перечень и стоимость работ в смете, сроки выполнения и гарантийные обязательства сторон. В нем надо указать ФИО, паспортные данные, ИИН и адреса заказчика и мастера (или реквизиты компании, ИП). А также прописать точный адрес квартиры и характер ремонта (косметический, капитальный). Ко всему этому необходимо приложить детальный список всех работ и материалов с ценами. Смета должна быть частью договора.

Еще несколько советов: зафиксируйте дату начала и окончания ремонта, а также график промежуточных этапов. Распишите суммы предоплаты (аванса) и условия окончательного расчета, например, после подписания акта приемки.

Забегая вперед, сразу скажу: ничего подобного я перед ремонтом не сделала и договор не составила. Это не значит, что с меня надо брать пример, даже наоборот! Просто, чтобы составить такой договор, надо самому что-то понимать в ремонтном деле. Ну, помилуйте, откуда мне знать стоимость работ и материалов, если я в жизни с этим не сталкивалась?! Если я даже визуально грунтовку от шпаклевки не отличу! Если я в строительной бухгалтерии вообще ничего не смыслю!

Особенно меня поставили в тупик пункты, связанные с ответственностью и требованиями гарантий. Там надо внятно указать размер неустойки (например, 0,5% за каждый день просрочки) для мастера за задержку сроков и для вас (за задержку оплаты).

Еще там надо бы прописать срок гарантии на работу (обычно от шести месяцев до года) и обязанность мастера в течение этих сроков бесплатно устранить вылезшие наружу дефекты.

Надо вообще быть педантом в этом вопросе, чтобы каждый раз, как советует инструкция, «фиксировать передачу денег расписками или чеками при безналичной оплате и принимать работу по поэтапным актам сдачи-приемки».

Счастливый случай

И наконец мне повезло! Наша домоправительница дала мне желанный телефончик некой Насти, которая уже делала ремонт в нашем же корпусе. Сказала, что та работала на совесть, все остались довольны.

После моего звонка девушка буквально на следующий день приехала осмотреть мой объект и прикинуть фронт работы. Я не верила своему счастью, когда еще через день она привезла свои инструменты и приступила к работе.

Предоплату попросила сразу. Уже потом в ходе более близкого знакомства она рассказала свою историю, которая научила ее бдительности и осторожности. Оказывается, и наш брат, заказчик, порой норовит обмануть и смошенничать.

«Был у меня один заказ на ремонт квартиры по улице Жангельдина. Квартира была после пожара, вся в черноте и копоти, — рассказала Настя.- Объем работы огромный, надо было сначала избавиться от запаха гари, потом отгрунтовать, отшпаклевать, выровнять стены, потом сделать декоративку под мокрый шелк. В общем, работа была очень трудозатратная и дорогостоящая. Тем более что квартиру надо было сдать «под ключ». Никакую предоплату я не просила. Потом эта женщина вдруг уехала куда-то за границу. Мы с ней общались в WhatsApp. Мы договорились, как только я закончу ремонт, она тут же сделает полный расчет через систему международных переводов. Наконец я показала ей свою работу по телефону, она ее одобрила в самых лестных для меня словах и пообещала, что вечером полностью со мной рассчитается. Проходит вечер, два, я звоню, телефон не отвечает, а потом оказывается заблокированным. Иду к соседям, спрашиваю, где искать хозяйку? А мне говорят, что она там вообще не хозяйка, а субподрядчица, сдавала квартиру посуточно для веселого времяпрепровождения. Квартиранты ей эту квартиру и спалили… В общем, наказала эта женщина меня на три миллиона тенге, я ведь еще и материалы на свои деньги по ее просьбе покупала, говорила, что у нее пока денег нет…

Вот с тех пор я и стала осторожнее — жизнь научила не всем людям доверять. Почему не обратилась в полицию? Да потому что работала без договора, под честное слово, не обезопасив себя никакими юридическими гарантиями».

Какая следует из этого мораль? А та, что люди всякие встречаются и среди заказчиков, и среди подрядчиков, никогда не знаешь, на кого нарвешься… Так что надо, как учит пословица, подстилать себе соломку для пущей страховки, и тогда всем нам будет хорошо!

Елена Летягина