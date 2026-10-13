Сайгачатина пока не стала массовым продуктом в Казахстане

В Казахстане численность сайгаков достигла почти 4,7 миллиона особей. За год популяция увеличилась более чем на 700 тысяч. Для её регулирования в этом году разрешили отстрел до 580 тысяч животных.

Однако после начала реализации мяса сайгака возникла проблема со сбытом. Первоначальный интерес покупателей снизился, а на перерабатывающих предприятиях стали накапливаться запасы продукции.

В Министерстве торговли сообщили, что провели переговоры с крупными торговыми сетями, супермаркетами и представителями рынков. Торговым объектам рекомендовали рассмотреть возможность включения сайгачатины в ассортимент и предоставили перечень мясоперерабатывающих предприятий, у которых можно закупать продукцию.

Сейчас мясо сайгака продаётся в нескольких регионах страны, в том числе в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. Стоимость килограмма составляет от 1,5 до 2,5 тысячи теңге.

Несмотря на сравнительно невысокую цену, массового спроса пока нет. По мнению аграрного аналитика Кирилла Павлова, одна из причин связана с особенностями приготовления такого мяса и дополнительными затратами времени.

Эксперты также отмечают недостаточную осведомлённость покупателей. Сайгачатины пока нет в широком ассортименте торговых точек, а многие потребители мало знают о способах её приготовления.

Финансовый советник Арман Байганов считает, что интерес к продукту может вырасти при более активном информировании покупателей и расширении его присутствия в продаже.

Одним из возможных направлений сбыта также называют государственные учреждения. Однако решения о таких закупках должны принимать профильные ведомства. Пока основным направлением остаётся расширение продаж через магазины и рынки.