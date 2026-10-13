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В Туркестанской области мужчину наказали за незаконный выброс 8 тонн старых шин

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Редактор Юлия Машковская
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В Сайрамском районе Туркестанской области полицейские выявили факт незаконного складирования около 8 тонн автомобильных шин вдоль международной трассы «Западная Европа — Западный Китай».

Как сообщили в полиции, местный житель оставил непригодные для дальнейшего использования грузовые шины на территории шиномонтажного центра. Нарушение было зафиксировано на видеожетон сотрудников полиции.

Правоохранители установили личность нарушителя и приняли в отношении него меры административного воздействия.

После этого около 8 тонн отработанных шин погрузили в специальный грузовой автомобиль и вывезли на предназначенный для размещения отходов полигон.

Полицейские призвали жителей и предпринимателей соблюдать правила благоустройства, не допускать незаконного складирования мусора и ответственно относиться к охране окружающей среды.

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