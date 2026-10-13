После трёх неудачных попыток экзамен на права станет платным

МВД Казахстана разработало изменения в правила регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Поправки предусматривают упрощение ряда процедур и изменение порядка пересдачи экзаменов.

После переоборудования автомобиля отдельный осмотр проводить не потребуется. Достаточно будет предоставить документ, подтверждающий безопасность внесённых изменений.

Изменения коснутся и экзаменов на получение водительских прав. Если кандидат не сдаст экзамен с первой попытки, повторно пройти его можно будет уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки предусмотрен перерыв в 10 календарных дней для дополнительной подготовки.

После трёх отрицательных результатов последующие попытки сдачи соответствующего теоретического или практического экзамена будут платными. В МВД пояснили, что эта мера должна стимулировать кандидатов лучше готовиться к экзаменам.

Также положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, если кандидат не смог сдать практическую часть.

Изменения предусмотрены и для обмена иностранных водительских удостоверений. Получить казахстанские права можно будет после успешной сдачи теоретического экзамена и подтверждения подлинности иностранного водительского удостоверения компетентным органом страны, где оно было выдано.