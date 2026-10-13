Жителей Шымкента приглашают обсудить корректировку генплана

В Шымкенте пройдут общественные обсуждения по корректировке генерального плана города.

В Шымкенте 6 ноября состоятся общественные обсуждения проекта корректировки генерального плана города. Жители смогут ознакомиться с предлагаемыми изменениями и направить свои предложения.

Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства Шымкента, общественные обсуждения пройдут 6 ноября 2026 года в 11:00 в выставочном центре «Көрме орталығы» по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

Ознакомиться с материалами проекта можно в управлении архитектуры и градостроительства города по адресу: улица У. Аргынбекова, 313, 5-й этаж.

Жители также могут направить свои предложения и замечания по электронной почте shymkentsaulet@gmail.com или через WhatsApp по номеру +7 (778) 475-18-37.