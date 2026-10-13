Дрон помог выявить нарушения правил благоустройства в Шымкенте

В Енбекшинском районе Шымкента в рамках акции «Таза Қазақстан» за неделю с помощью дрона выявили более 100 нарушений.
Были зафиксированы нарушения правил благоустройства и чистоты в местах общего пользования.
В отношении нарушителей приняли меры в соответствии со статьёй 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Всего с помощью беспилотника составили 102 административных протокола.
Работа по выявлению подобных нарушений продолжается. Жителей и гостей Шымкента призывают соблюдать чистоту и правила благоустройства.