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Дрон помог выявить нарушения правил благоустройства в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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В Енбекшинском районе Шымкента в рамках акции «Таза Қазақстан» за неделю с помощью дрона выявили более 100 нарушений.

Были зафиксированы нарушения правил благоустройства и чистоты в местах общего пользования.

В отношении нарушителей приняли меры в соответствии со статьёй 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Всего с помощью беспилотника составили 102 административных протокола.

Работа по выявлению подобных нарушений продолжается. Жителей и гостей Шымкента призывают соблюдать чистоту и правила благоустройства.

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