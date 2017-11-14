Кладбища Шымкента обнесли заборами

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Кладбища Шымкента обнесли заборами

На восьми городских кладбищах Шымкента появились ограждения. Жители жаловались на отсутствие ограждений — покой усопших оскверняли не только горы мусора, но и скот, мирно пасшийся на погосте.

В этом году акимат города решил поставить окончательную точку в этом вопросе. Кладбища обнесли ограждениями и определили компании, которые отныне наводят порядок на погостах. На территории мусульманских кладбищ появились специальные беседки для тех, кто совершает молитвы.

В свою очередь специалисты ЖКХ призывают горожан сообщать о фактах, когда мусор с кладбищ не вывозят. Сделать это можно, обратившись в дайрект аккаунтов акимата в социальных сетях – инстаграм и фейсбук, либо, написав на WhatsApp акимата города.

Саида Турсуметова

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1 Комментарий Включено "Кладбища Шымкента обнесли заборами"

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2000
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ddd

Убирают слава богу хорошо. На днях обрезали сирень, сложили аккуратно на перекрестке. Вчера приехали, все убрано. Большое спасибо работникам.

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2 часов 5 минут назад
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