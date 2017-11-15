Почти 4% казахстанцев считает, что их доходов не хватает даже на питание. При этом по статистическим расчетам, доходы ниже продовольственной корзины имеют только 0,2% жителей страны, пишет energyprom.kz.

Доходы жителей РК продолжают снижение: по итогам II квартала их покупательская способность сократилась на 2,1% за год.

По итогам II квартала номинальные денежные доходы населения составляли 80,2 тысячи тенге на человека в месяц — на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С учетом инфляции (в соответствующем периоде она составляла 7,5%) снижение покупательской способности доходов составило 2,1%.

Самый высокий уровень доходов, традиционно, наблюдался в Атырауской области (137,8 тыс. тг, с учетом инфляции — минус 12,2% за год), и Астане (129,1 тыс. тг, снижение покупательской способности на 10,3%).

Наиболее значительный реальный рост доходов отмечен в Костанайской области (+4,4% год-к-году, до 73,4 тыс. тг), снижение — в Мангистауской области (-18,3% за год, до 102,9 тыс. тг).

Примечательно, что покупательская способность доходов казахстанцев, несмотря на их номинальный рост, падает второй год подряд. Так, по итогам 2016 года, с учетом инфляции реальный спад уровня доходов составлял 0,7% к 2015 году.

Доля населения с доходами ниже стоимости продовольственной корзины по итогам II квартала увеличилась в сравнении с итогами 2016 года — до 0,2% (в 2016 было 0,1%).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 2,7% (по итогам 2016 года было 2,6%).

Примечательно при этом, что, несмотря на статистические расчеты, субъективная оценка казахстанцами своих доходов выглядит менее оптимистично.

Так, согласно обследованию 12 тысяч домашних хозяйств страны в марте текущего года, 3,8% респондентов указали, что их доходов им не хватает даже на питание. Еще 9,6% считают, что только на питание и хватает, и еще 31,4% думают, что доходов хватает на питание и одежду, но не на товары длительного потребления (например, бытовую технику и т.д.). В то же время, сразу 35,2% респондентов оценили свои доходы как достаточные, чтобы купить все, что необходимо.

Любопытно и то, что реальный спад доходов, фиксируемый статданными (-0,3% за год по итогам I кв. 2017, и -2,1% — по итогам II кв.), на субъективной оценке казахстанцами своего благосостояния не сказался. Более того, лишь 6,6% считают, что их благосостояние ухудшилось, 59,8% уверены, что не изменилось, и сразу 33,6% видят улучшения.