Полицейские «устроили беспорядки» в Шымкенте и сами же их ликвидировали. Видео с репетиции учений по оперативному реагированию полиции на беспорядки, прошедших на ипподроме, попало в сеть.

Видео размещено на странице Асыл Аңсаған в Фейсбуке. Корреспонденты ИА «NewTimes.kz» разбирались с происхождением видео.

На видео — толпа полицейских образовала стену, отгородившись щитами. Им противостоят молодые люди. В руках у них деревянные палки и почему-то пустые пэт-бутылки из-под напитков. Поднимается черный дым, возможно, от горящих шин. За кадром слышны автоматные очереди и одиночные выстрелы.

Один из «робокопов» вышел из «стены» и на него тут же напали несколько парней с деревянными палками. Полицейский отбился от них и вернулся обратно в строй.

Некоторые молодые люди как будто подбирают камни с земли и кидают в полицейских. Слышен свист и крики: «Алға!»

Тем не менее стена полицейских наступает на разрозненных демонстрантов, и дальнейшая судьба их незавидна.

Как сообщили корреспонденту агентства в ДВД ЮКО, сегодня, 28 ноября, на базе областного полицейского департамента, на территории шымкентского ипподрома, пройдет тактическая учебная тренировка по оперативному реагированию правоохранительных органов на чрезвычайные ситуации в зимний период. Источник в ДВД добавил, что зрители на это мероприятие не приглашены, чтобы не волновать народ. Что касается данного видео, то это была репетиция — подготовка к предстоящим учениям, отметили полицейские.

«Чтобы выступить достойно, решили заранее подготовиться», — подчеркнули они.

Стоит отметить, что действия на видео разворачивались накануне, в понедельник, 27 ноября, на территории шымкентского ипподрома.