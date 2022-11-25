В Сарыагашском районе прошли тактические учения для новобранцев

135 солдат механизированной воинской части отбили наступление танков, спасли раненного товарища и дали врагам отпор.

По такой легенде на учебном полигоне на территории Туркестанской области под селом Дарбаза, октябрьские призывники участвовали в тактических учениях. Здесь же новобранцы прошли и так называемую “обкатку танком”.

Задача перед бойцами на полигоне в Сарыагашском районе стоит нелёгкая — дав бой противнику, вывести с вражеской территории раненного товарища,. Усложняют миссию – «летящие над головой» пули двух пулемётных расчётов, густой дым и вооруженное сопротивление. Но, братья Ильясовы с заданием справляются на отлично. К слову, они из первой казахстанской тройни, родились в 2000 годов. Дома осталась их сестра Сара. Парни рассказывают, что в семье с 11-ю детьми они самые младшие. В армию пошли по собственному желанию и об этом не жалеют.

«Это первая наша стрельба из автоматов. Очень понравилось! А еще понравилось метать гранаты и спасать нашего боевого товарища с вражеской территории. Врага мы нейтрализовали, товарища спасли — с заданием думаю справились на отлично»,— делятся впечатлениями военнослужащие братья Нур и Султан Ильясовы.

Но, самое сложно ещё впереди! «Обкатка танком» — это упражнение позволяет преодолеть страх и обучить военнослужащих приёмам борьбы в ближнем бою. Здесь единственное укрытие бойца — окоп в пол метра шириной и глубиной в 40 сантиметров. Но отлежаться в нем не удастся. После того, как бронетехника проехала, солдат должен встать и бросить гранату, попав точно в машину.

«В первый раз конечно было страшновато. А так все нормально, есть мои ошибки, немного растерялся. Слегка страшновато, а так все отлично. Словами чувства не объяснить», – признаётся солдат-срочник Турсынжан Мирас..

Один из приёмов общебоевой подготовки «Обкатка танком» берет своё начало в 1943 году с Курской битвы. Чтобы пехотинцы перестали испытывать страх перед бронёй противника, перед боем они делали такое упражнение. Здесь большую роль играет готовность человека лечь под 40 тонн надвигающегося железа вступив в единоборство с бронированной машиной и вера в собственные силы. Только после такого испытания воин получает право считаться настоящим бойцом.

«На мой взгляд учения прошли достойно. Потому что перед упражнением мы провели ряд комплексных подготовительных мероприятий по формированию психологической устойчивости и преодолению танкобоязни. И как видим в сегодняшнем практическом занятии, солдаты это правильно все восприняли и успешно выполнили поставленные перед ними задачи»,– так оценил тактические учения заместитель командира механизированной бригады Ренат Калидолдин.

После завершения курса начальной военной подготовки военнослужащие срочной службы будут приведены к военной присяге.