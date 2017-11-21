В Казахстане будут давать имена новорожденным при помощи sms. После рождения ребенка его родителям автоматически будут поступать уведомления с предложениями указать ФИО ребенка для получения свидетельства о рождении.

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев сообщил на правчасе в Мажилисе Парламента РК о планируемой реализации проактивного принципа оказания государственных услуг полностью в электронном формате, без обязательного физического присутствия.

Даурен Абаев добавил, что заявителю будет необходимо только забрать результат государственной услуги в Госкорпорации или заказать доставку результата услуги на дом. Данный принцип планируется внедрить в сфере пенсионного обеспечения.