Восточные имена у детей становятся популярны в Шымкенте

Тренды на имена стремительно меняются. В «Правительстве для граждан» назвали самые популярные имена, которые родители дают своим чадам.

Девочек все чаще называю Маруа, Хадия и Айсафи. У мальчиков в топе — Омар, Абубакир и Ибрахим. По словам специалистов, это новая мода, в которой соединились традиции и современность.

«Сохраняется интерес и к традиционным казахским именам. Родители нередко называют своих дочерей Көркем, Аяулым, Айкөркем, а мальчиков – Ертұлға, Әміре, Дарын. Имя ребенка имеет большое значение для семьи и культуры. Оно остается важной частью идентичности человека», — рассказали в филиале ГК «Правительство для граждан» по г. Шымкент.

Специалисты говорят, выбор имени напрямую зависит от моды, уровня религиозности и даже политической ситуации в стране. Эксперты в ономастике отмечают, сегодня среди казахстанцев всё большую популярность приобретают имена арабского происхождения, которых в советское время использовалось крайне мало.

Кайыр Рыспаев, социолог, ономастик: «В последний год самые популярные имена мальчиков были Мухаммед, Айсултан, Алихан. Вот такие: Омар, Осман, которые арабского происхождения или деятелей исламской религии, то есть подвижники Мухаммеда, имена членов его семей. У девушек тоже самые популярные имена: Айлин, Медина, тоже иностранного происхождения, которые не совсем исконны для казахов».

Изменения коснулись и фамилий. После обретения независимости, многие стали использовать окончания «-ов», указывавшие на имя деда или прадеда. В советское время же массово закреплялись фамилии в русской форме. Сегодня от этих окончаний постепенно отказываются, что порой создаёт путаницу: имя легко спутать с фамилией, а универсальные казахские имена часто не позволяют определить пол ребёнка.

«Сейчас у казахов получается так, что фамилию дают от имени дедушки и получается, фамилия не сохраняется от отца к сыну. И у каждого поколения получается новая фамилия, и это уже не подходит под определение фамилии. Фамилия – это родовое имя, которое наследуется от предков к потомкам. Но в Казахстане сейчас это превращается в дедичество, то есть форма имени образована от имени дедушки. Хотя это называют возрождением, но это, можно сказать, шаг назад в деле удобства или идентификации», — говорит социолог, ономастик Кайыр Рыспаев.

В госкорпорации «Правительство для граждан» отмечают, сегодня подать заявку на получение свидетельства о рождении можно и онлайн. Только с начала этого года в Шымкенте было выдано свыше 20 тысяч свидетельств о рождени.