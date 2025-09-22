Интересные имена для новорожденных в городе Шымкент

Филиал Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент поделился актуальной статистикой о тенденциях в выборе имен для новорожденных.

В последние годы в Шымкенте изменились предпочтения родителей при выборе имен для детей. Все чаще используются звучные восточные имена. Так, среди девочек популярны имена – Маруа, Хадия, Айсафи, а среди мальчиков – Омар, Абубакир и Ибрахим.

При этом сохраняется интерес и к традиционным казахским именам. Родители нередко называют своих дочерей Көркем, Аяулым, Айкөркем, а мальчиков – Ертұлға, Әміре, Дарын.

«Имя ребенка имеет большое значение для семьи и культуры. Оно остается важной частью идентичности человека», – подчеркнула директор филиала Госкорпорации по г.Шымкент Айнур Тобаева.

К слову, сегодня заявку на получение свидетельства о рождении можно подать и онлайн. С начала 2025 года в Шымкенте было выдано более 20 тысяч свидетельств о рождении.