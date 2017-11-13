В ЮКО 50-летие отметила школа, выпускники которой известны во всем Казахстане

В ЮКО 50-летие отметила школа, выпускники которой стали известными в Казахстане людьми. Ничем не приметная школа в селе Каскасу стала первым учебным заведением для Амалбека Тшанова, Халыка Абдуллаева и многих знаменитых людей Казахстана.

Берды Сикымбаев хоть и не известен на весь Казахстан, но пользуется заслуженным авторитетом и любовью своих учеников в родном селе. Учитель, проработавший в школе соседнего села всю свою жизнь — один из первых выпускников школы Каскасу.

Берды агай сотни раз входил в этот класс… И все же каждый раз воспоминания идут непрерывным потоком. Говорит, разное вспоминается, но чаще всего хорошее. Именно школа привила ученику Сикымбаеву любовь к учителям и их труду.

«Наш класс был самым большим, мы были первыми выпускниками, нас называли первым выходом. Многие из нашего класса стали очень известными людьми, генералы, деятели культуры. У этой школы есть что-то свое такое чудесное, и это правда!» — говорит Берды Сикымбаев.

Раньше школа имени Тулькиева носила имя Куйбышева. Открылась она в 1967 году. И в этот же год в стену школы ученики и учителя заложили капсулу с посланием тем, кто будет учиться в этой школе через 50 лет.

Время пришло. Торжественно капсулу вытаскивает выпускник школы, тот самый ученик, который и закладывал ее 50 лет назад. Шымкентбай Сарсенбеков тот день помнит до мельчайших подробностей, хотя и было ему всего 12 лет.

А нынешние ученики подготовили послание для будущих школьников. И место старой капсулы заняла новая. В послании пожелания удачи и успехов, и просьба беречь школу как свой родной дом. Открыть капсулу можно будет в 2037 году.

Шуддин Саидов