Четырёх сотрудников налоговых органов привлекли к ответственности в Шымкенте

В Шымкенте четырёх сотрудников органов государственных доходов привлекли к административной ответственности за нарушения, связанные с ограничениями на банковских счетах инвесторов.

Как сообщили в прокуратуре города, совместно с Комитетом по защите прав инвесторов были выявлены факты несвоевременного снятия ограничений.

В одном из случаев в отношении ТОО «White Fellow-Deer» был вынесен административный акт о приостановлении расходных операций. Позже компания представила дополнительную налоговую отчётность по корпоративному подоходному налогу и выполнила требования уведомления.

После устранения оснований для ограничений налоговый орган должен был отменить административный акт не позднее одного рабочего дня. Однако, по данным прокуратуры, ограничения по счетам компании сняли только через четыре месяца.

Сотрудника, допустившего нарушение, привлекли к административной ответственности по статье 173 КоАП РК и оштрафовали на 216 250 теңге.

Кроме того, административную ответственность понесли ещё трое сотрудников органов государственных доходов, которые также несвоевременно сняли ограничения с банковских счетов инвесторов.

В прокуратуре сообщили, что работа по защите прав предпринимателей и инвесторов продолжается.

Инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться по телефону +7 (707) 615-00-10 или в Call-центр 115.