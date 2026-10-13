Шымкенту не хватает площадок для масштабных концертов

В Шымкенте за девять месяцев прошло около 4800 культурных мероприятий, которые объединили более трёх миллионов зрителей и участников. В городе проводили концерты, фестивали, спектакли, а также проекты в музеях и библиотеках.

На театральных сценах за этот период состоялись премьеры 22 новых постановок. Всего зрителям показали 846 спектаклей, которые посетили более 157 тысяч человек.

Кроме того, в Шымкенте прошло 14 концертов. Однако, как отмечают в управлении культуры, развития языков и архивов, для проведения крупных мероприятий с участием зарубежных артистов городу пока не хватает площадки, рассчитанной на 30–40 тысяч зрителей.

«Мы — третий мегаполис страны. По сравнению с Астаной и Алматы у нас пока нет достаточных возможностей для приглашения зарубежных исполнителей. Для их выступлений нужна площадка, способная принять от 30 до 40 тысяч человек. Сейчас строится стадион, также в планах проект „Шымкент Арена“. Если эти проекты будут реализованы, в будущем город сможет принимать известных зарубежных артистов», — рассказал руководитель управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Бауыржан Орынтаев.

Параллельно в городе продолжается работа по расширению использования государственного языка. С начала года в центре обучения языкам сформировали 111 учебных групп, в которых занимаются около 1300 человек. Примерно половина из них изучает казахский язык.

Также специалисты проводят мониторинг рекламных вывесок на соответствие требованиям законодательства о языках. По данным управления, государственный язык используют более 98% предпринимательских объектов.

Около 40 предпринимательских объектов получили предупреждения за выявленные нарушения, ещё на два объекта наложили штрафы.

С 1 октября новые вывески предпринимателям необходимо предварительно согласовывать. Эскизы проверяют на соответствие дизайн-коду, архитектуре фасада и языковым требованиям.