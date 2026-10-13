Один удар — остановка сердца: Генпрокуратура предупредила об опасной игре подростков

Ударить приятеля в грудь ради шутки или проверить, кто крепче? В Генеральной прокуратуре Казахстана предупреждают: такая игра может закончиться трагедией.

Даже если после удара не осталось синяков, он может вызвать опасное нарушение сердечного ритма и внезапную остановку сердца. Это явление называют commotio cordis — сотрясением сердца. Оно возникает, когда удар приходится на определённый момент сердечного цикла.

«Нельзя считать удар в грудь безопасным — ни в шутку, ни в качестве наказания, ни для проверки выносливости. Последствия могут быть трагическими: один удар — потеря сознания — остановка сердца — смерть», — предупредили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также напомнили: для подростка, который нанёс такой удар, «шутка» может обернуться серьёзными правовыми последствиями, вплоть до лишения свободы.

Если после удара человек потерял сознание и не дышит, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или позвонить 112.