Женщина утверждает, что врачи отказали ей в медицинской помощи в Шымкенте

Она хотела стать матерью в четвертый раз. И ничего не предвещало беды. На девятой неделе Жанерке Бектурган слышала, как бьется сердце её малыша и мечтала о его будущем.

Но все изменилось стремительно и бесповоротно. Женщина обратилась к журналистам, когда была в полном отчаянии. Она утверждала, что врачи отказывают ей в помощи, передает 31 канал.

С болью, жаром и головокружением 28-летняя Жанерке Бектурган живет уже неделю. Она на третьем месяце беременности в ожидании четвертого ребенка. Когда открылось кровотечение, обратилась в поликлинику по месту жительства, но вместо помощи получила упреки, говорит женщина.

«В поликлинике меня отругали, сказали: «Почему не следишь за здоровьем, рожаешь, как кролик, каждый год?» Акушерка отправила меня к гинекологу, а та меня не стала принимать. Вечером кровотечение усилилось, вызвала скорую, они тоже не стали госпитализировать. Сказали, что надо через поликлинику в очередь на портал вставать», — сказала жительница города Шымкента Жанерке Бектурган.

Изо дня в день Жанерке становилось все хуже. Свекровь испугалась и обратилась к журналистам. Пришлось сопроводить женщин в поликлинику, чтобы выяснить, в чем причина такого равнодушия. Однако нормальный разговор получился не сразу.

У врачей поликлиники своя версия случившегося. Они уверяют, что Жанерке просто не дождалась своей очереди на прием к гинекологу. А без очереди ее осматривать не стали, потому что на тот момент ее состояние не вызывало опасения.

«По приказу, как положено, акушерка осмотрела, кровотечения не обнаружила. Я ее не успела осмотреть, попросила ее подождать – она ушла. Я понимаю, если бы у нее сильное было кровотечение, мы бы скорую вызвали. Да, у нее замерший плод – это осложнение. Обычно при замершем плоде сильно не кровит», — сказала врач-гинеколог железнодорожной больницы Шымкента Айнат Биханова.

Но и после того, как стало известно, что плод в утробе женщины мертв, об экстренной госпитализации речь не шла. Врачи лишь начали оформление документов для очереди на портал и предупредили, что ожидание может занять около двух недель. В шоке от того, что ей придется носить неживой зародыш столько времени, мать троих детей вернулась домой. Но, можно сказать, что о ней позаботилась сама природа. Сегодня у нее случился выкидыш, и только после этого ей все-таки оказали экстренную помощь.

«Слава богу, что она жива осталась. Когда она пошла в поликлинику, если бы они вовремя осмотрели бы ее, приняли, тогда можно было бы спасти ребенка. Я сама пошла, похоронила его сегодня», — рассказала свекровь Жанерке Бектурган Жанбота Боранбаева.

Все произошедшее обернулось для Жанерке большим стрессом. Она тяжело переживает и потерю ребенка, и такое отношение врачей. Впереди у молодой женщины длительный курс лечения, ведь о том, когда именно плод в ее утробе замер, неизвестно. Родственники Жанерке собираются с жалобой в прокуратуру: они очень хотят выяснить, на какую помощь со стороны врачей могла рассчитывать беременная женщина.

Наверное, сейчас, вы испытали шок. И действительно, в это трудно поверить. Врачи, давшие клятву Гиппократа, посоветовали женщине с мертвым плодом внутри встать в очередь на портал и ждать. А каково это – ждать, зная, что сердце перестало биться? А как же наши конституционные права на охрану здоровья?

Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.

Государственная политика в области здравоохранения проводится на основе принципов охраны материнства и детства.

Мы предложили Управлению здравоохранения Южно-Казахстанской области выйти на прямую связь с нашей студией и ответить на наши вопросы. Но в ведомстве сослались на то, что идет проверка, и отказались даже от обычных комментариев на камеру. Что тут сказать? Хочется обратиться к врачам и напомнить им, что нет ничего дороже жизни матери, которая носит под сердцем ребенка. Проявляйте чуткость, пожалуйста.