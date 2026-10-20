В Шымкенте стартовал международный турнир по пулевой и стендовой стрельбе

В Шымкенте состоялось торжественное открытие 35-го международного турнира Гран-при ISSF по пулевой и стендовой стрельбе, посвящённого памяти Владимира Почивалова. В соревнованиях принимают участие 250 спортсменов из 13 стран.

Турнир проходит на базе стрелкового комплекса Shymkent Shooting Plaza и продлится до 28 октября. Параллельно здесь проводится финал Кубка Казахстана по стендовой стрельбе.

На соревнования приехали спортсмены из Болгарии, Грузии, Израиля, Индонезии, Италии, Катара, Кувейта, Кыргызстана, Сингапура, Узбекистана и других стран, а также индивидуальные нейтральные атлеты.

Среди участников — чемпионы и призёры Азиатских игр, чемпионатов Азии, Кубков мира и мировых первенств.

С 2018 года Гран-при ISSF включён в официальный календарь Международной федерации спортивной стрельбы.

По словам генерального секретаря Казахстанской федерации спортивной стрельбы Олега Почивалова, в этом году турнир проводится в 35-й раз и собрал рекордное количество участников.

«В этом году у нас представители 13 стран. Это самое массовое участие за всю историю турнира. Здесь выступают спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья. На соревнованиях начисляются рейтинговые очки Международной федерации спортивной стрельбы, которые позволяют спортсменам повышать свой международный рейтинг», — отметил Олег Почивалов.

Особое значение соревнованиям придаёт их рейтинговый статус. Результаты выступлений позволят участникам улучшить позиции в мировом рейтинге ISSF.

Рейтинговые очки также могут иметь значение при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.