В Шымкенте алматинские артисты рассказали о спектаклях, которые трогают душу

На сцене Русского драматического театра в Шымкенте показали спектакль «Любовница» алматинского театра INTERIUS. Постановка рассказывает о любви, сложном выборе и чувствах, которые могут изменить человеческую судьбу.

Спектакль уже завоевал внимание зрителей в разных городах Казахстана. Шымкент не стал исключением — билеты на постановку активно раскупали.

В основе истории лежат реальные события: 15 лет любви, одна встреча и почти 60 лет молчания. Главная героиня оказывается перед непростым выбором между чувствами, призванием и собственной судьбой.

По словам художественного руководителя, сценариста, режиссёра и продюсера театра Разии Хасановой, каждый зритель может узнать в этой истории себя.

«Просто каждый человек находит сам себя в этих историях, когда речь идёт о том, что выбрать: любовь или предназначение. Когда ты выбираешь, надо ли идти во власть, к популярности. И что с тобой становится, когда ты сворачиваешь куда-то не туда», — рассказала Разия Хасанова.

Постановка поднимает вопросы, на которые не всегда легко найти ответы. Что может заставить женщину на пике славы отказаться от сцены, своего призвания и даже собственного голоса? И какую цену приходится платить за сделанный выбор?

Актёр театра INTERIUS Сергей Байгабулов признаётся, что каждое выступление становится для артистов особенным эмоциональным переживанием.

«На спектаклях наша жизненная энергия настолько поднимается, настолько усиливаются наши чувства. Для нас стоять на сцене, заниматься служением — это что-то на уровне божественного», — поделился актёр.

В театре INTERIUS считают, что искусство помогает человеку лучше понять себя и свои чувства. После постановок зрители нередко подходят к артистам, делятся личными историями и переживаниями.

По словам актёра Даниила Пруцко, некоторые спектакли находят отклик даже у специалистов в области психологии.

«Наш алматинский психолог после спектакля стал рекомендовать своим пациентам посмотреть «Другую Дюймовочку». Он нашёл в этой постановке определённый терапевтический смысл», — рассказал артист.

20 октября жители Шымкента смогут увидеть ещё одну постановку театра INTERIUS — «Другая Дюймовочка».

Знакомая с детства сказочная история в новой интерпретации приобретает более глубокий и взрослый смысл. Спектакль затрагивает темы человеческих отношений, внутреннего мира и поиска себя.