В Шымкенте хирурги провели малоинвазивную операцию пациенту с эхинококкозом

В Шымкенте хирурги городской клинической больницы №1 провели операцию 33-летнему мужчине, у которого обнаружили эхинококковые кисты в печени и желчном пузыре. При этом сам пациент долгое время даже не подозревал о наличии опасных паразитов в организме.

О заболевании мужчина узнал только после медицинского обследования. Врачи диагностировали эхинококкоз — паразитарное заболевание, при котором во внутренних органах образуются кисты.

Учитывая состояние пациента, специалисты приняли решение провести операцию малоинвазивным методом — с помощью лапароскопии. В отличие от традиционного хирургического вмешательства, такая процедура выполняется через небольшие разрезы.

По словам врача-хирурга Гульсары Абдураимовой, операция прошла успешно, а состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

«Сегодня третьи сутки после операции. Общее состояние пациента удовлетворительное. Операция была проведена лапароскопическим методом. Преимущество такого вмешательства заключается в более быстром восстановлении пациента и возможности раньше вставать на ноги», — рассказала хирург.

Уже через несколько дней после операции мужчина смог самостоятельно передвигаться. По его словам, диагноз стал для него полной неожиданностью.

«Раньше я даже не подозревал, что у меня есть эти паразиты. После обследования врачи приняли решение об операции. Сейчас чувствую себя хорошо. Уже на второй-третий день начал самостоятельно ходить. Боли тоже прошли», — поделился пациент.

Медики отмечают, что эхинококкоз может годами протекать без выраженных симптомов. По мере роста паразитарные кисты способны нарушать работу внутренних органов.

Заболевание чаще поражает печень и лёгкие, однако в отдельных случаях кисты могут образовываться и в других органах, включая головной мозг.

Врачи рекомендуют не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.