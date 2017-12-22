Гастролер из Тараза наладил в Шымкенте карманные кражи. Молодой человек пользовался невнимательностью шымкентцев и тащил у них из карманов телефоны и ценные вещи. На них и попался, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента задержали 24-летнего жителя Жамбылской области, подозреваемого в серии карманных краж на территории Шымкента.

В ноябре и декабре в полицию обратились несколько жителей с заявлениями о том, что неизвестный похитил из их карманов сотовые телефоны и ценные вещи. По данным фактам в отделе полиции начали досудебное расследование по ст. 188 УК РК «кража».

В ходе успешно проведенных оперативных мероприятий стражи порядка задержали 24-летнего уроженца Жамбылской области, ранее судимого за кражи.

На сегодня следователями доказана причастность подозреваемого к 4 фактам краж, совершенных им в общественных местах. Сумма ущерба составила свыше 400 000 тенге. В качестве вещественных доказательств изъяты сотовые телефоны потерпевших лиц.

Задержанный находится в ИВС. Полицейские проверяют причастность подозреваемого лица и к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские ДВД ЮКО рекомендуют жителям и гостям области быть внимательными и бдительными к своим сотовым телефонам и другим ценным вещам.

Для того, чтобы гражданам не лишиться своих сотовых телефонов необходимо:

— Носить мобильные телефоны во внутренних карманах одежды или в сумке. Не оставлять телефон в открытом автомобиле на видном месте;

— Вежливо отказывать незнакомцам, попросившим позвонить по вашему сотовому телефону;

— Находясь на улице, особенно в темное время суток, звонящий телефон привлекает внимание не только окружающих, но и преступников, поэтому необходимо переводить телефон в режим вибровызова;

— В увеселительных заведениях не стоит выкладывать свой телефон на столик или стойку;

— Также не стоит приобретать дорогие сотовые телефоны для несовершеннолетних, так как именно сотовый телефон является предметом преступных посягательств;

— Обычно похищенные телефоны продают скупщикам, а те в свою очередь реализовывают их по сниженным ценам;

— Покупайте сотовый телефон только в специализированных магазинах. При покупке подержанных сотовых телефонов требуйте соответствующие документы;

— Если у вас украли телефон или вы стали свидетелем подобного преступления, вам необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел ЮКО по территориальности или позвонить по телефону «102».