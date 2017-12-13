Мобильное приложение по продаже железнодорожных билетов запустил КТЖ

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализован портал www.rail-travel.kz и мобильное приложение ktjportal по продажам электронных железнодорожных билетов и предоставлению пассажирам полной информации об услугах, предоставляемых Компанией, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Пользователь может прибегнуть к информации по оформлению билета на поезд с электронной и без электронной регистрации, возможности встать в очередь в листе ожидания при отсутствии свободных мест, возврату ранее приобретенных электронных билетов.

Пассажир также может ознакомиться с расписанием поездов по станции, оформить билеты в обоих направлениях в одном заказе, а также с использованием дисконтных карт, получить информацию о качественных характеристиках пассажирских вагонов в выбранном маршруте поезда.

Кроме того, пользователь также может оценить качество обслуживания в поездах, состояние вагонов.

Пассажиры могут воспользоваться порталом www.rail-travel.kz и скачать мобильное приложение ktjportal на iPhon и Android в любое время суток.