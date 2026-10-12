В Центральном парке Шымкента представили узбекские традиции и культуру

В Центральном парке Шымкента прошёл фестиваль узбекской культуры и традиций. Праздник объединил жителей города, гостей из других регионов и представителей разных поколений.

Для участников подготовили концертную программу, творческие выступления и тематические выставки, посвящённые культуре, языку и традициям узбекского народа.

Председатель Узбекского культурного центра Шымкента Тахирбек Нишанбаев отметил, что в городе работают 17 этнокультурных объединений, которые проводят мероприятия и знакомят жителей со своими национальными традициями.

«Мы хотим показать нашу культуру, традиции и язык. Сегодня свои мероприятия проводит и узбекский культурный центр», — рассказал он.

Гости фестиваля смогли познакомиться с национальными обычаями, музыкальным и творческим наследием узбекского народа. Участники отметили разнообразие программы и атмосферу праздника.

Отдельную площадку посвятили современным технологиям и школьным проектам. Учащиеся представили разработки по химии, физике, биологии и информатике.

С помощью искусственного интеллекта школьники оживляли изображения, а также демонстрировали проекты умных домов, электромобилей и роботов.

По словам участницы Муслимы Мураджановой, выставка объединила национальные ценности, науку, искусственный интеллект и творчество.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают сохранять культурные традиции и знакомить с ними молодое поколение.