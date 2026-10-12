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Девять операций на сердце провели детям в Туркестанской области

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Редактор Юлия Машковская
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В Туркестанской областной детской больнице совместно со специалистами из Беларуси провели девять сложных операций детям с врождёнными пороками сердца.

Операции прошли с 5 по 9 октября 2026 года. В рамках международного сотрудничества зарубежные специалисты консультировали маленьких пациентов и вместе с местными врачами участвовали в хирургических вмешательствах.

Кроме того, для врачей организовали мастер-классы, направленные на обмен опытом, повышение квалификации и освоение современных методов лечения.

В состав белорусской делегации вошли заведующий отделением детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии Минска Юрий Линник, заведующая отделением анестезиологии и реанимации №3 Виктория Назарова, детский кардиолог и медицинские сёстры, специализирующиеся на уходе за детьми с кардиологическими заболеваниями.

Совместная работа позволяет местным специалистам совершенствовать профессиональные навыки и расширяет возможности оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям непосредственно в регионе.

Визит организовали в рамках проекта «Мүмкіндік» корпоративного благотворительного фонда BI-JULDYZAI строительной компании BI Group. Проект направлен на то, чтобы сложные операции и консультации квалифицированных специалистов были доступны детям в Казахстане.

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