В микрорайоне Нуртас открыли новый сквер

В микрорайоне «Нуртас» в Шымкенте появился новый сквер. Его обустроили вдоль улицы Акбота после обращений местных жителей, которые просили создать детскую площадку и прогулочную зону.

Площадь нового общественного пространства составляет 18 соток. Здесь оборудовали детский игровой комплекс, воркаут-площадку, прогулочные зоны и места для отдыха. Также установили скамейки и фонтан.

«Мы живём здесь. Есть детская игровая площадка, обустроили места, где могут посидеть пожилые люди. От имени жителей выражаю благодарность», — рассказала жительница Шымкента Роза Билялова.

По словам руководителя отдела акимата Каратауского района Еламана Алипа, проект инициировали в 2025 году по обращениям жителей в рамках программы «Бюджет народного участия». После голосования его включили в бюджет, сейчас строительство полностью завершено.

Всего в Каратауском районе реализуется 49 проектов: 28 детских игровых площадок, восемь тротуаров, восемь скверов и пять спортивных площадок.

В этом году в районе также строят 10 скверов, восемь из которых реализуются в рамках «Бюджета народного участия». Шесть уже передали жителям, остальные планируют завершить до конца года.