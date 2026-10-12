Около 400 велосипедистов приняли участие в веломарафоне в Шымкенте

В Шымкенте прошёл массовый веломарафон, который собрал около 400 участников. На старт вышли как опытные спортсмены, так и любители велоспорта.

Маршрут проходил по проспекту Кунаева и улице Байдибек би. Участники преодолели 20 километров, а финишной точкой стал городской ипподром.

«Решил поучаствовать в веломарафоне. Всё проходит масштабно, собралось очень много людей. Едем 20 километров до ипподрома», — рассказал участник Бейбарыс Орынбасар.

Для одних велосипедистов такая дистанция стала привычной, для других — возможностью проверить свои силы и проехать по городским улицам вместе с единомышленниками.

Некоторые участники начинали с обычных велопрогулок, которые со временем переросли в постоянное увлечение.

«Я любитель. Начинал с самых простых велосипедов, а потом полюбил этот спорт. Моя главная цель — поддерживать развитие велоспорта в Шымкенте», — отметил участник Тимур Арипбай.

Веломарафон объединил людей с разным уровнем подготовки. Организаторы рассчитывают, что подобные мероприятия помогут привлечь к велоспорту ещё больше жителей города.