В Шымкенте проверяют жалобы жителей на неприятный запах

В Шымкенте продолжают искать источник неприятного запаха, на который периодически жалуются жители. Для проверки ситуации рабочая группа вместе с горожанами посетила промышленные предприятия и провела замеры воздуха.

Одним из участников проверки стал Кенес Егенулы, который живёт рядом с одним из предприятий. По его словам, раньше запах действительно ощущался, однако в последнее время он стал появляться реже.

«Мы прошли по территории завода с газоанализатором, проверили пять-шесть точек. Превышения нормы не обнаружили», — рассказал житель города.

Специалисты измерили концентрацию веществ в воздухе в нескольких точках возле предприятия. Результаты замеров показали непосредственно на месте. По итогам проверки превышений допустимых норм не выявили.

На предприятии пояснили, что производство работает круглосуточно, а основные процессы автоматизированы. По словам руководителя отдела охраны окружающей среды Назкен Маханбетовой, определённый запах от предприятия есть, однако его концентрация не превышает установленных норм.

При этом у жителей остаются вопросы. По их словам, неприятный запах чаще появляется ночью, примерно к четырём часам утра. Поэтому горожане считают, что замеры необходимо проводить и в ночное время.

В рабочей группе заявили, что готовы выезжать на предприятия в любое время суток — в зависимости от обращений жителей.

На предприятии «ПетроКазахстан Ойл Продактс» действует автоматизированная система экологического мониторинга. Она круглосуточно отслеживает выбросы загрязняющих веществ, а данные каждые 20 минут передаются в департамент экологии.

В дальнейшем результаты мониторинга планируют сделать доступными и для жителей. Возле предприятия хотят установить светодиодный экран, на котором будут отображаться показатели в режиме реального времени. Кроме того, данные намерены публиковать на официальном сайте предприятия.

Первые замеры не выявили превышений допустимых норм, однако источник неприятного запаха пока не установлен. Рабочая группа планирует продолжить обследование предприятий и при необходимости проводить проверки в ночное время.