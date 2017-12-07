Новое Туркестанское водохранилище способно оросить 350 га земель

С участием акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева и жителей села, в сельском округе Ушкайык возле города Туркестан, введено в эксплуатацию новое малое водохранилище «Қарашық».

Водохранилище способно вместить 2 млн м³ воды и орасить 350 га земель. Приняв участие в открытии объекта, аким области подчеркнул, что в дальнейшем в регионе увеличится количество таких водохранилищ.

«В будущем в области начнется строительство около 30 водохранилищ. В результате, можно эффективно использовать воду, орошая пахотные земли. Таким образом, в области увеличится объем пахотных земель и появится возможность обеспечить работой местных жителей. Самое главное – послужит темпу развития сельского хозяйства», — сказал Ж. Туймебаев.

Строительство малого водохранилища «Қарашық» вело ТОО «СМК и Ж-7». На строительство объекта было выделено 471,4 млн тенге. На сегодняшний день водохранилище сдано полностью и в ближайшее время в сельском округе Ушкайык намерены посадить кукурузу, люцерну и бахчевые культуры, сообщает пресс-служба акима ЮКО.