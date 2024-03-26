В Туркестанской области строят новое водохранилище, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Водный объект займёт 13 гектаров в Толебийском районе. Там будут накапливать миллион кубометров дождевых и родников вод.

Некогда пустующая территория уже принимает форму нового водохранилища. Тяжелая техника возвращается после зимы, чтобы возобновить работу. Этот водный объект должен стать ответом на многолетнюю проблему нехватки поливной воды.

«Проект прошёл экспертизу, назначен набор воды на миллион кубов воды. + В таких условиях в зимний период невозможно тут работать. Только ранней весной до осени. Первый год работали где-то 4-5 месяцев, проделана работа на 200 миллионов. + Теперь на остальную сумму на 24 год», — говорит Абдикадир Таштаев, подрядчик.

К этому месту специалисты присматривались давно – сюда активно сливается дождевая и талая вода. А ещё здесь много родников. Вода есть, а вот воспользоваться ею для полива — не получалось. Поэтому решили выделить из бюджета 1 миллиард 123 миллиона тенге на искусственный накопитель. Этот проект, считают специалисты, представляет большой потенциал для района. Благодаря искусственному водоёму в число орошаемых земель добавятся ещё 360 гектаров. Аграрии получат дополнительный источник для полива, смогут увеличить урожайность и разнообразить сельскохозяйственные культуры. Для жителей Кемекалганского сельского округа это станет настоящим спасением. Долгие годы нехватка воды делала огороды неоправданной роскошью, вынуждая сельчан отказываться от земледелия. У Заузата Кайыпбекова 140 гектаров яблоневых садов, еще столько же земли пустует.

«Сейчас ни у всех есть поливная вода, дефицит. Раньше сажали кроме садов, еще картофель, лук. На базар никто не ходил. Сами выращивали. А сейчас люди вынуждены покупать, ещё и дорого. Потому что воды нет», — говорит Заузат Кайыпбеков, управляющий директор садоводческого хозяйства.

«Из года в год климат меняется. Воды меньше становится. + У нас есть канал Кошкар-ата, аграрии оттуда берут для полива. По мере необходимости поступает вода», — говорит Асхат Раимбеков, руководитель отдела сельского хозяйства и предпринимательства Толебийского района.

Новое водохранилище – это не просто инженерное сооружение. С появлением воды сельчане намерены начать вновь выращивать картофель, лук, кукурузу, и увеличить площади садов. Но специалисты призывают аграриев подумать и о водосберегающих технологиях. Ведь водные ресурсы не безграничны.